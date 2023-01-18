Международное агентство атомной энергии создает еще одну постоянную миссию в Украине. Она будет работать на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.

— МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле, - отметил Рафаэль Гросси.

Он добавил, что наблюдатели МАГАТЭ останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказывать жизненно важную помощь в обеспечении ядерной безопасности.

Ранее стало известно, что МАГАТЭ разместило постоянную техническую миссию на Южноукраинской атомной электростанции Николаевской области.