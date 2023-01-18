Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил николаевские морпехи 36 бригады за очень эффективное поражение врага на Донбассе.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении.

Президент отметил, что сегодня весь день состоял в связи с военными Вооруженных Сил Украины.

— Ситуация на фронте остается тяжелой, эпицентр самых жестоких и принципиальных боев – на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов. Благодарю всех наших бойцов, которые держат позиции. Спасибо бойцам 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за очень эффективное поражение врага и нужную нам стойкость именно на Донбассе! Благодарю также подразделения ГУР МО за действия, которые уменьшают шансы оккупантов, - сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского обезвредили штурмовую группу россиян на Авдеевском направлении Донбасса.