Николаевский территориальный центр комплектования и социальной поддержки предоставил разъяснение по вручению военнообязанных повесток.

В облвоенкомате напомнили, что с 24 февраля 2022 года в Украине введено военное положение и объявлена общая мобилизация. «Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов – обязанность граждан Украины» — это статья 65 Конституции Украины.

Законодательство Украины обязывает всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет прибыть в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (Военкоматы) для постановки на учет, уточнение учетных данных (семейное состояние, состояние здоровья, образование, места работы и должности, места жительства и др.), при необходимости прохождение военно-врачебной комиссии.

«К сожалению, не все граждане понимают необходимость и обязательность выполнения указанных требований законодательства. Напоминаем, что за невыполнение вышеуказанных обязанностей наступает административная, а за уклонение от мобилизации – уголовная ответственность», - говорится в сообщении.

В Николаевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки разъясняют, что с законодательством не установлено, где именно происходит вручение повесток, а потому вручение повестки на улице, по месту жительства и тому подобное не является незаконным.

Указывается также, что Николаевским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки направлена в правоохранительные органы информация по всем гражданам, которые не явились по повесткам, для привлечения к уголовной ответственности.

«Одновременно доказываем, что привлечение к административной или уголовной ответственности не лишает обязанности прохождения военной службы. Таким образом, граждане Украины должны выполнить свой долг и не дожидаясь повесток, немедленно прибыть для уточнения учетных данных в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации или проживания», - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил николаевские морпехи 36 бригады за очень эффективное поражение врага на Донбассе.