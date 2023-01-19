В 2023 году запланировано почти 1,3 миллиона расходов на содержание руководства и аппарата Николаевского районного совета.

Из них 607 тысяч 943 гривны — начисление оплаты труда главе совета и троим ее заместителям, свидетельствует информация, которую в райсовете предоставили в ответ на запрос «НикВести».

В частности, на выплату заработной платы главе райсовета Анне Коверзневой («Слуга народа») запланировано 230 тысяч 244 гривны, включая налог на доходы физических лиц. Заместителям ю главы: Андрею Добровольскому («Наш край») — 133 тысячи 380 гривен, Игорю Копейке («Николаевцы») — 117 тысяч 69 гривен, Алле Каштальян («ОПЗЖ») — 127 тысяч 250 гривен.

Сумма, которую в райсовете собираются потратить на зарплату всех работников исполнительного аппарата примерно на 162 тысячи гривен меньше той, что будет составлять зарплаты руководства — 445 тысяч 253 гривны.

Ранее сообщалось, что заместители председателя Николаевского райсовета Андрей Добровольский, Алла Каштальян и Игорь Копейка с начала мая 2022 ежемесячно получали от 6,5 до 30 тысяч гривен, фактически не работая.

Восемь месяцев чиновники были в простое и за это время каждый из них получил «чистые» от 82 до 92 тысяч гривен. В эти суммы входят 2/3 оклада с надбавками, отпускные, больничные и материальная помощь.