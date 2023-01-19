|Швидкість вітру:
|7.9 м/с
|Схід сонця:
|07:30
|Захід сонця:
|16:34
|Температура завтра:
|+13 C°
|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|07:49
|Захід сонця
|16:27
|Температура завтра:
|+12 C°
В Администрации президента США Джо Байдена после месяцев дискуссий с украинскими чиновниками начали обсуждать, какое оружие необходимо Украине для ударов по аннексированному Крыму. Россияне превратили полуостров в военную базу и важный логистический узел.
Об этом пишет The New York Times .
Смена позиции администрации Байдена связана с новым подходом. По мнению представителей администрации, если Россия будет испытывать реальную угрозу потери Крыма, это усилит позиции Украины на предстоящих переговорах.
Ранее США боялись эскалации, в том числе того, что россия может применить ядерное оружие. Но сейчас такое беспокойство уменьшилось, хотя риск все равно сохраняется. Поэтому у Байдена признают, что для победы украинским войскам потребуется наносить удары по военным объектам в Крыму.
В настоящее время чиновники США обсуждают с украинскими коллегами использование американского оружия — от комплексов HIMARS до боевых машин Bradley — для возможной нанесения удара по сухопутному коридору, соединяющему Крым с россией через города Мелитополь и Мариуполь. В то же время, Байден пока не готов предоставить Украине дальнобойные ракеты.
Напомним, Соединенные Штаты Америки выделят Украине 125 миллионов долларов для ремонта энергетической инфраструктуры , разрушенной российскими ракетными обстрелами.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
В Администрации президента США Джо Байдена после месяцев дискуссий с украинскими чиновниками начали обсуждать, какое оружие необходимо Украине для ударов по аннексированному Крыму. Россияне превратили полуостров в военную базу и важный логистический узел.
Об этом пишет The New York Times .
Смена позиции администрации Байдена связана с новым подходом. По мнению представителей администрации, если Россия будет испытывать реальную угрозу потери Крыма, это усилит позиции Украины на предстоящих переговорах.
Ранее США боялись эскалации, в том числе того, что россия может применить ядерное оружие. Но сейчас такое беспокойство уменьшилось, хотя риск все равно сохраняется. Поэтому у Байдена признают, что для победы украинским войскам потребуется наносить удары по военным объектам в Крыму.
В настоящее время чиновники США обсуждают с украинскими коллегами использование американского оружия — от комплексов HIMARS до боевых машин Bradley — для возможной нанесения удара по сухопутному коридору, соединяющему Крым с россией через города Мелитополь и Мариуполь. В то же время, Байден пока не готов предоставить Украине дальнобойные ракеты.
Напомним, Соединенные Штаты Америки выделят Украине 125 миллионов долларов для ремонта энергетической инфраструктуры , разрушенной российскими ракетными обстрелами.