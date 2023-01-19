В Администрации президента США Джо Байдена после месяцев дискуссий с украинскими чиновниками начали обсуждать, какое оружие необходимо Украине для ударов по аннексированному Крыму. Россияне превратили полуостров в военную базу и важный логистический узел.

Об этом пишет The New York Times .

Смена позиции администрации Байдена связана с новым подходом. По мнению представителей администрации, если Россия будет испытывать реальную угрозу потери Крыма, это усилит позиции Украины на предстоящих переговорах.

Ранее США боялись эскалации, в том числе того, что россия может применить ядерное оружие. Но сейчас такое беспокойство уменьшилось, хотя риск все равно сохраняется. Поэтому у Байдена признают, что для победы украинским войскам потребуется наносить удары по военным объектам в Крыму.

В настоящее время чиновники США обсуждают с украинскими коллегами использование американского оружия — от комплексов HIMARS до боевых машин Bradley — для возможной нанесения удара по сухопутному коридору, соединяющему Крым с россией через города Мелитополь и Мариуполь. В то же время, Байден пока не готов предоставить Украине дальнобойные ракеты.

Напомним, Соединенные Штаты Америки выделят Украине 125 миллионов долларов для ремонта энергетической инфраструктуры , разрушенной российскими ракетными обстрелами.