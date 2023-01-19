Соединенные Штаты Америки выделят Украине 125 миллионов долларов для ремонта энергетической инфраструктуры, разрушенной российскими ракетными обстрелами.

Об этом сообщает "Энергоатом».

Как отметила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, средства, в частности, будут направлены на закупку резервного питания для систем водоснабжения и теплоснабжения Киева.

Финансирование также поможет приобрести необходимые газовые турбины, трансформаторы и другое энергетическое оборудование.

Напомним, Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг оштрафовала АО «Винницаоблэнерго», АО «Черновцыоблэнерго» и ЧАО «Волыньоблэнерго» за несоблюдение графиков отключения света.