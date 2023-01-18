Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг оштрафовала АО «Винницаоблэнерго», АО «Черновцыоблэнерго» и ЧАО «Волыньоблэнерго» за несоблюдение графиков отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКА в Facebook.

В комиссию поступили жалобы от жителей областей по несоблюдению графиков отключений электроснабжения. В этой связи комиссия провела проверки в областях в течение ноября и декабря 2022 года.

— По результатам проверок установлено, что указанные предприятия допустили нарушение требований Закона Украины «О рынке электрической энергии», Кодекса систем распределения и не соблюдали Лицензионные условия по распределению электрической энергии относительно нарушения графиков отключений электроснабжения потребителям, – заявили в НКРЭК.

Известно, что облэнерго неравномерно распределяли участие потребителей в мероприятиях по разгрузке энергосистем. Также не был соблюден принцип социальной справедливости. Жителей населенных пунктов не информировали о перерывах в электроснабжении, в частности, через собственные веб-сайты.

– НКРЭКУ вынесла решение наложить на АО «Винницаоблэнерго», АО «Черновцыоблэнерго» и ЧАО «Волыньоблэнерго» санкции в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен и обязала в дальнейшем соблюдать справедливые графики отключений, а также требования относительно надлежащего информирования потребителей о перерывах электроснабжения. – сказано в сообщении.

Также законодательством предусмотрена персональная ответственность руководителей ОСР за несоблюдение принципа недискриминационности при применении разгрузочных отключений потребителей электрической энергии. Им было начислено взыскание в виде штрафа в размере 1700 гривен.