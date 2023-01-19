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Народный депутат Украины Александр Пасичный в сотрудничестве с Алексеем Допирой и директором Международного благотворительного фонда «Одесса Бриз» Дриди Мохамедом доставили 500 метров основы для маскировочных сеток, которые плетут «Украинские плетунии/Николаев» для наших защитников.
Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook.
— Уже традиционно я и моя команда передает помощь нашим героическим женщинам, которые с первых дней войны приближают нашу победу, производя собственными руками маскировочные сетки, которые помогают сохранить жизнь наших защитников! Плетунии производят не только сетки, но и маскировочные костюмы, нашлемники, перчатки и многое другое. Каждое их изделие сделано с любовью, верой в победу и заговором на оберег воинов, - рассказал Александр Пасичный.
Напомним, ранее нардеп Александр Пасичный посетил с рабочим визитом начальника Николаевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Сергея Белого.
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Народный депутат Украины Александр Пасичный в сотрудничестве с Алексеем Допирой и директором Международного благотворительного фонда «Одесса Бриз» Дриди Мохамедом доставили 500 метров основы для маскировочных сеток, которые плетут «Украинские плетунии/Николаев» для наших защитников.
Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook.
— Уже традиционно я и моя команда передает помощь нашим героическим женщинам, которые с первых дней войны приближают нашу победу, производя собственными руками маскировочные сетки, которые помогают сохранить жизнь наших защитников! Плетунии производят не только сетки, но и маскировочные костюмы, нашлемники, перчатки и многое другое. Каждое их изделие сделано с любовью, верой в победу и заговором на оберег воинов, - рассказал Александр Пасичный.
Напомним, ранее нардеп Александр Пасичный посетил с рабочим визитом начальника Николаевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Сергея Белого.