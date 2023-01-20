Ряд стран Европы готовы поставлять Украине танки, но ждут разрешения страны, где их производили и продавала.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, передает Европейская правда.

— Многие страны хотели бы предоставить танки, но они ждут соответствующих документов от тех государств, которые имеют на них право. Польша готова, Финляндия, Португалия, Испания и еще достаточное количество стран готова обеспечить Украину даже небольшим количеством танков, которые у них есть на вооружении. И готовы были сделать это раньше. Мы все ожидаем согласия страны, которая имеет права на те или иные соответствующие лицензии, – сказал Зеленский.

Очевидно, глава государства имел в виду Германию, которая должна согласиться на передачу Украине танков Leopard.

— Вопрос танков остается актуальным. Она зависит от многих причин и, к сожалению, не зависит от желания Украины. Мы жмем политически, но главное – жмем аргументированно: против тысяч танков РФ недостаточно мужества и мотивации наших военных. Нужно соответствующее оружие, – добавил президент.

Напомним, что Польша может самостоятельно принять решение о поставках Украине танков Leopard, не дожидаясь разрешения Германии.