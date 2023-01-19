Польша может самостоятельно принять решение о поставках Украине танков Leopard, не дожидаясь разрешения Германии.

Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью Polsat.

— Согласие (Германии, – прим.) – это вторичное. Либо мы это согласие получим, либо сделаем все самостоятельно. Здесь самое главное, чтобы немцы, датчане, финны, французы и другие страны как можно скорее предложили свои современные танки и тяжелую технику. От этого может зависеть способность отстаивать свободу в Украине, а значит, и безопасность всей Европы, — сказал Матеуш Моравецкий.

Он добавил, что согласно оценкам экспертов, россия готовится к очередному наступлению в феврале: «К тому времени украинцы должны перевооружиться и пополнить свои ресурсы там, где из строя выведены танки или БМП. Поэтому нам так важно вместе комплектовать современные танковые бригады в рамках деятельности стран Западной Европы».

Премьер заверил, что Польша будет продолжать подталкивать офис канцлера и Германию, чтобы те как можно быстрее ответили на польское предложение передать Украине танки.

Напомним, правительство Швеции официально сообщило, что передаст Украине самоходные артиллерийские установки Archer . Точного количества там пока не называют.

Также правительство Эстонии одобрило 19 января отправку в Украину крупнейшего пакета военной помощи общей стоимостью 113 миллионов евро, в который войдут гаубицы, боеприпасы, машины поддержки артиллерийских частей и гранатометы.