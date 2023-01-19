Николаевский городской голова Александр Сенкевич, который сегодня, 19 января, принял участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, рассказал, о чем шла речь во время панельной дискуссии с его участием.

Соответствующую видеозапись из Давоса мэр Николаева опубликовал в своем телеграмм-канале.

— Сегодня, конечно, первый вопрос, который стоит, — это помощь украинской армии и победа над врагом, но дальше мы будем думать о том, как восстанавливать наши города, наши территории и наше государство. Об этом уже нужно говорить сегодня, нужно готовить проекты и привлекать средства наших партнеров. Именно этим я здесь занимаюсь. Надеюсь, что в ближайшее время смогу вам рассказать о новых фондах, новых партнерах и о том, что будет с Николаевом дальше, как будет происходить восстановление, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Александр Сенкевич принял участие в обсуждении, посвященном восстановлению украинских городов. В панельной дискуссии также приняли участие вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Александр Кубраков, городской голова Житомира Сергей Сухомлин и мэр Львова Андрей Садовый.