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Глава Пентагона Ллойд Остин и вновь назначенный министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры по передаче Украине танков Leopard 2. Впрочем, стороны так и не смогли договориться.
Об этом сообщает CNN.
Указано, что встреча глав Минобороны двух стран прошла накануне заседания «Рамштайна», которое состоится сегодня в Германии и посвящено оказанию военной поддержки Украине.
— Официальные лица США, знакомые с ситуацией, сообщили, что вопрос танков еще не решен перед встречей в пятницу, и «было бы странно, если бы Германия передумала, несмотря на давление Ллойда Остина», — пишет CNN, ссылаясь на собственные источники.
Хотя, как сообщил неназванный источник, перед встречей Остина с Писториусом в Вашингтоне были «очень оптимистичны и уверены, что добьются прогресса » в вопросе передачи танков.
Ранее сообщалось, что ряд стран Европы готовы поставлять Украине танки, но ждут разрешения страны, где их производили и продавала.
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Глава Пентагона Ллойд Остин и вновь назначенный министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры по передаче Украине танков Leopard 2. Впрочем, стороны так и не смогли договориться.
Об этом сообщает CNN.
Указано, что встреча глав Минобороны двух стран прошла накануне заседания «Рамштайна», которое состоится сегодня в Германии и посвящено оказанию военной поддержки Украине.
— Официальные лица США, знакомые с ситуацией, сообщили, что вопрос танков еще не решен перед встречей в пятницу, и «было бы странно, если бы Германия передумала, несмотря на давление Ллойда Остина», — пишет CNN, ссылаясь на собственные источники.
Хотя, как сообщил неназванный источник, перед встречей Остина с Писториусом в Вашингтоне были «очень оптимистичны и уверены, что добьются прогресса » в вопросе передачи танков.
Ранее сообщалось, что ряд стран Европы готовы поставлять Украине танки, но ждут разрешения страны, где их производили и продавала.