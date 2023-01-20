Глава Пентагона Ллойд Остин и вновь назначенный министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры по передаче Украине танков Leopard 2. Впрочем, стороны так и не смогли договориться.

Об этом сообщает CNN.

Указано, что встреча глав Минобороны двух стран прошла накануне заседания «Рамштайна», которое состоится сегодня в Германии и посвящено оказанию военной поддержки Украине.

— Официальные лица США, знакомые с ситуацией, сообщили, что вопрос танков еще не решен перед встречей в пятницу, и «было бы странно, если бы Германия передумала, несмотря на давление Ллойда Остина», — пишет CNN, ссылаясь на собственные источники.

Хотя, как сообщил неназванный источник, перед встречей Остина с Писториусом в Вашингтоне были «очень оптимистичны и уверены, что добьются прогресса » в вопросе передачи танков.

Ранее сообщалось, что ряд стран Европы готовы поставлять Украине танки, но ждут разрешения страны, где их производили и продавала.