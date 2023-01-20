Британская разведка утверждает, что частная военная компания «Вагнер» располагает до 50 тысячами боевиков, задействованных в войне в Украине, и таким образом она стала ключевым компонентом военной кампании РФ.

Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии.

Британская разведка обращает внимание на то, что в последнее время ППК «Вагнер», ранее находившаяся в тени, все больше выходит в публичное пространство.

Так, 27 декабря 2022 г. в российском Едином государственном реестре появилась информация о том, что группа «Вагнер» официально зарегистрировалась как юридическое лицо. Основным видом деятельности группа объявила «консультирование по вопросам управления»; никакого упоминания о боевых услугах не было.

«Пока не понятно, в какой степени «Центр ПВК Вагнера» будет использоваться для управления военизированной деятельностью «Вагнера». Частные военные компании (НДС) остаются в России вне закона, несмотря на длительные дискуссии о реформировании законодательства», — говорится в обзоре.

Отмечается, что владелец Вагнера Евгений Пригожин, вероятно, частично финансировал организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями.

«Регистрация продолжает удивительно быстрое развитие публичного профиля традиционно непрозрачной группы. Пригожин признал, что основал «Вагнера» только в сентябре 2022 года; в октябре 2022 года она открыла глянцевую штаб-квартиру в Санкт-Петербурге. Вагнер почти наверняка сейчас командует до 50 000 боевиков в Украине и стал ключевым компонентом украинской кампании. Регистрация, вероятно, имеет целью максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и в дальнейшем легитимизировать организацию, которая приобретает все большую огласку», — утверждает британская разведка.

Ранее сообщалось, что завербованных в российских тюрьмах «вагнеровцев», насчитывающих 23 тысячи, россияне бросают в бой и «используют при штурме как мясо».