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Министерство образования и науки представило модель поступления в высшие образования в 2023 году.
Глава МОН Сергей Шкарлет отметил , что вместо ВНО абитуриенты будут сдавать усовершенствованный Национальный мультимедийный тест (НМТ).
Это тестирование будет содержать задачи по трем предметам, два из которых — обязательные (украинский язык и математика), а один по выбору — история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.
Блок по украинскому языку будет содержать 30 заданий, блок по математике — 22 задания, по иностранному языку — 32, по истории Украины, химии, биологии — по 30, по физике — 20. Задач, содержащих письменный развернутый ответ, не будет.
На сдачу теста будут давать 180 минут.
НМТ пройдет в две сессии — основную и дополнительную, равно как ВНО. Регистрация запланирована на апрель.
Выпускники, временно находящиеся за границей и желающие получать высшее образование в Украине, смогут составить НМТ в специально созданных экзаменационных центрах в разных странах мира.
Напомним, в 2022 году вместо ВНО абитуриенты составляли Национальный мультимедийный тест (НМТ).
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Министерство образования и науки представило модель поступления в высшие образования в 2023 году.
Глава МОН Сергей Шкарлет отметил , что вместо ВНО абитуриенты будут сдавать усовершенствованный Национальный мультимедийный тест (НМТ).
Это тестирование будет содержать задачи по трем предметам, два из которых — обязательные (украинский язык и математика), а один по выбору — история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.
Блок по украинскому языку будет содержать 30 заданий, блок по математике — 22 задания, по иностранному языку — 32, по истории Украины, химии, биологии — по 30, по физике — 20. Задач, содержащих письменный развернутый ответ, не будет.
На сдачу теста будут давать 180 минут.
НМТ пройдет в две сессии — основную и дополнительную, равно как ВНО. Регистрация запланирована на апрель.
Выпускники, временно находящиеся за границей и желающие получать высшее образование в Украине, смогут составить НМТ в специально созданных экзаменационных центрах в разных странах мира.
Напомним, в 2022 году вместо ВНО абитуриенты составляли Национальный мультимедийный тест (НМТ).