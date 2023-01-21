Генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи в электронном письме к сотрудникам известил их о сокращении штата на 12 тысяч должностей по миру.

Об этом пишет «Бабель».

— За последние два года мы наблюдали периоды резкого роста. Чтобы соответствовать этому росту и поддерживать его, мы наняли работников для другой экономической реальности, чем та, с которой мы сталкиваемся сегодня», — объяснил свое решение гендиректор.

Компания поблагодарила сотрудников за работу и пообещала оказать выходное пособие и бонусы во время увольнения.

Напомним, Google не первая технологическая компания, прибегающая к большому сокращению штата. Накануне стало известно, что Amazon в январе объявила об увольнении более 18 тысяч сотрудников – это самое большое сокращение в истории компании.