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Генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи в электронном письме к сотрудникам известил их о сокращении штата на 12 тысяч должностей по миру.
Об этом пишет «Бабель».
— За последние два года мы наблюдали периоды резкого роста. Чтобы соответствовать этому росту и поддерживать его, мы наняли работников для другой экономической реальности, чем та, с которой мы сталкиваемся сегодня», — объяснил свое решение гендиректор.
Компания поблагодарила сотрудников за работу и пообещала оказать выходное пособие и бонусы во время увольнения.
Напомним, Google не первая технологическая компания, прибегающая к большому сокращению штата. Накануне стало известно, что Amazon в январе объявила об увольнении более 18 тысяч сотрудников – это самое большое сокращение в истории компании.
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Генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи в электронном письме к сотрудникам известил их о сокращении штата на 12 тысяч должностей по миру.
Об этом пишет «Бабель».
— За последние два года мы наблюдали периоды резкого роста. Чтобы соответствовать этому росту и поддерживать его, мы наняли работников для другой экономической реальности, чем та, с которой мы сталкиваемся сегодня», — объяснил свое решение гендиректор.
Компания поблагодарила сотрудников за работу и пообещала оказать выходное пособие и бонусы во время увольнения.
Напомним, Google не первая технологическая компания, прибегающая к большому сокращению штата. Накануне стало известно, что Amazon в январе объявила об увольнении более 18 тысяч сотрудников – это самое большое сокращение в истории компании.