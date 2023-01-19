Корпорация Amazon готовится начать новый раунд сокращений на фоне замедления роста онлайн продаж и возможной рецессии.

Об этом сообщает Bloomberg.

В январе компания объявила об увольнении более 18 тысяч сотрудников – это самое большое сокращение в истории Amazon.

Компания начала сокращать штат еще в прошлом году — больше всего это коснулось команд разработки Alexa и Echo, а уже новый раунд будет касаться отделов розничной торговли и HR.

Речь идет о сокращении 6% сотрудников из 350 тысяч именно корпоративных работников Amazon во всем мире.

По словам гендиректора Amazon Энди Джасси, компания выплатит уволенным работникам выходную и медицинскую помощь, а также поможет с трудоустройством.

Ранее сообщалось, что интернет-гигант Amazon планирует уволить примерно 10 000 работников, что станет самым большим сокращением в истории компании.