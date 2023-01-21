Фото Министерства инфраструктуры Украины

В рамках сотрудничества Украины и Дании по восстановлению Николаева и Николаевской области правительство Дании разглаживает проекты в сфере судостроения и энергогенерации.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры по итогам визита денской делегации в Николаев и встречи с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым.

Правительство Дании поддержит Николаев в восстановлении критической инфраструктуры и реализации других неотложных инфраструктурных проектов.

В частности, одной из клоючевых тем обсуждения стала децентрализация производства электроэнергии, основанная на использовании энергоэффективных и климатически дружественных технологий, и реформы, направленные на восстановление украинской инфраструктуры, в частности жилья.

Также стороны обсудили Grain from Ukraine и сотрудничество в судостроительстве. Как известно, в Николаеве находится несколько судостроительных предприятий, в частности, государственный судостроительный завод (бывший завод имени 61 коммунара), а также частный завод «Океан».

Николаевская область считается одним из лидеров по производству альтернативной энергетики в Украине. В Николаевской области работают солнечные электростанции и ветряные парки.

Как известно, 13 января в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоренсен заявил, что Дания сделает все возможное, чтобы восстановить Николаев.