Благотворители передали коммунальному предприятию «Николаевводоканал» мощный дизельный генератор. Его стоимость составляет 400 тысяч долларов.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

— Вот пример, как обычные граждане поддерживают наш город в энергетической независимости. Понимают наши проблемы, вызовы, понимают и поддерживают героизм украинского народа, – говорит первый заместитель городского головы Виталий Луков.

Паст-президент «Ротари клуб Николаев» Артем Ващиленко рассказал, что для Николаева это уникальный комплекс оборудования.

— Дизельный генератор компании Mitsubishi имеет мощность 1 МВт. И мы рады, что удалось привлечь его именно для нашего Николаева. Учитывая, что это часть энергетической безопасности и будет работать оборудование в системе водоснабжения, понимаем, насколько это важно, – говорит он.

Приобрели и доставили генератор зарубежные и украинские благотворители: Ротари клуб Николаев совместно с Ротари клуб Львов Интернешнл и датскими партнерами. Его стоимость примерно 400 тысяч долларов.

Комплекс уже устанавливается на территории одного из объектов «Николаевводоканала». Для ввода в эксплуатацию требуются специальные подготовительные мероприятия. Николаевские коммунальщики имеют необходимую квалификацию, чтобы выполнить эти работы в кратчайшие сроки.

Напомним, что Николаев получил мощные дизель-генераторы для нужд объектов критической инфраструктуры города.