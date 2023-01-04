Николаев получил мощные дизель-генераторы для нужд объектов критической инфраструктуры города.

Сообщает Агентство развития Николаева.

Это 12 стационарных дизельных генераторов на общую сумму более 5,2 миллионов гривен.

Оборудование приобретено на средства Агентства США по международному развитию USAID Ukraine — USAID Украина в рамках проекта «Демократическое управление в Восточной Украине» (DG East).

Напомним, что народ Казахстана передал Украине 41 мощный генератор для медицинских учреждений. Они будут переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров и где в них больше всего нуждаются — в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую.