Народ Казахстана передал Украине 41 мощный генератор для медицинских учреждений.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Они будут переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров и где в них больше всего нуждаются — в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую.
— Каждый генератор — гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций, — подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Напомним, Объединенные Арабские Эмираты передадут 2500 бытовых генераторов гражданскому населению Украины.
Сообщалось также, что Украина стабилизирует энергетическую систему летом, если не будет новых обстрелов со стороны России. Об этом в интервью Forbes рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Народ Казахстана передал Украине 41 мощный генератор для медицинских учреждений.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Они будут переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров и где в них больше всего нуждаются — в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую.
— Каждый генератор — гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций, — подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Напомним, Объединенные Арабские Эмираты передадут 2500 бытовых генераторов гражданскому населению Украины.
Сообщалось также, что Украина стабилизирует энергетическую систему летом, если не будет новых обстрелов со стороны России. Об этом в интервью Forbes рассказал министр энергетики Герман Галущенко.