Народ Казахстана передал Украине 41 мощный генератор для медицинских учреждений.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Они будут переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров и где в них больше всего нуждаются — в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую.

— Каждый генератор — гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций, — подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, Объединенные Арабские Эмираты передадут 2500 бытовых генераторов гражданскому населению Украины.