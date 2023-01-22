Германия располагает 212 исправными танками Leopard 2 разных модификаций, из которых, возможно, передаст Украине 19 танков Leopard 2A5, которые используются только для учений.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Издание получило перечень всех моделей танков Leopard 2, имеющихся в Германии. Этот список был составлен еще в начале лета 2022 года.

Согласно списку, всего у Бундесвера есть 312 танков Leopard 2, из которых 99 в мае прошлого года находились в ремонте, а один уже был списан.

Кроме них, в списке 212 моделей Leopard 2. Среди них разные модели 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, являющиеся самой современной версией. По состоянию на 22 мая в армии было 53 единицы Leopard 2A7V.

По словам источников издания, список также содержит информацию, какие модели подходят для доставки в Украину. Можно предположить, что бундесвер может передать 19 моделей Leopard 2A5. Согласно списку, они используются для имитации вражеских сил в центре боевой подготовки армии. Военные говорят, что могут обойтись без моделей 2А5, потому что они используются только на учениях, пишет Der Spiegel.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин и вновь назначенный министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры по передаче Украине танков Leopard 2. Впрочем, стороны так и не смогли договориться.