Администрация Заводского района Николаева собирается потратить 7 миллионов 157 тысяч гривен на ликвидацию несанкционированных свалок в течение 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

За эту стоимость подрядчик должен будет ликвидировать стихийные свалки на территории Заводского района до конца 2023 года. Весь собранный мусор, опавшие листья и ветки подрядчик должен вывезти на городской полигон отходов. Исполнитель обязан проводить работу в выходные и праздничные дни.

Сейчас идет процесс представления тендерных предложений, подрядчика будут выбирать с 23 января.

Напомним, администрации Центрального и Заводского районов Николаева планируют потратить 22 миллиона гривен на уборку дорог в течение 2023 года.