Николаевский городской голова Александр Сенкевич собирается баллотироваться еще на один срок.

Об этом городской голова рассказал в интервью в программе «У ЛІЖКУ».

— Вы знаете, я бы и на этот раз, если бы видел среди своих конкурентов людей, которые могли бы сделать лучше меня, наверное, и не шел бы баллотироваться. Это трудная работа, я не вижу своей семьи. Я постоянно на нервах и в 40 лет выгляжу как 55-летний мужик, – сказал он.

Он добавил, что если николаевцы поддержат его на выборах, то он продолжит свою работу в должности городского головы, в противном случае – будет заниматься бизнесом.

— Моя должность такая, которую выбирают люди. Если люди будут считать, что Сенкевич нужен городу, то я буду работать, если нет – я найду себя в бизнесе. Меня действительно не интересует вся эта история с министерством, народным депутатством, но в любом случае время покажет, – объяснил он.

Стоит отметить, что сейчас идет вторая каденция Александра Сенкевича в должности мэра Николаева. Во второй раз он победил на выборах городского головы в ноябре 2020 года. Тогда Александр Сенкевич набрал 54 тысячи 411 голосов, что составляет 59,74% на выборах мэра Николаева.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич не исключает увольнений или перестановок в исполнительных подразделениях городского совета.