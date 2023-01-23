Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о том, что страна может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Об этом сообщает Anadolu.

По словам министра, Иран может отозвать свою подпись под Договором о нераспространении ядерного оружия в ответ на инициативу Европарламента внести в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В ответ на вопрос журналиста информагентства ISNA о возможности выхода Ирана из ДНЯО Абдоллахиян заявил, если власти ЕС «не примут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, Иран рассмотрит все варианты».

В 2007 году Иран уже пригрозил мировому сообществу пересмотреть свое членство в ДНЯО в том случае, если ему будут мешать реализовывать ядерную программу.

Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 5 марта 1970 года, его участниками сейчас 191 страна.

Напомним, в Администрации президента США Джо Байдена после месяцев дискуссий с украинскими чиновниками начали обсуждать, какое оружие необходимо Украине для ударов по аннексированному Крыму. Россияне превратили полуостров в военную базу и важный логистический узел.