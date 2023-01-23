Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким оценил возможность высадки десанта на территорию Николаева или города Очакова этой весной.

Об этом он сказал в комментарии "24 канала», пишут «НикВести».

Глава Николаевской ОВА считает, что для российских солдат будет самоубийством, если они попытаются воспроизвести сценарий высадки российского десанта в Николаевской области.

— Очень много работы, проводимой с военными по обороне области и ее рубежей – непубличная. Но скажу, что нам легче выстраивать оборону через приобретенный опыт, через опыт военных, которые уже работают с этими десантными попытками, ведь враг уже высаживал десант. Мы рассчитываем, что все будет отражено. И также по моему мнению, на вражескую территорию малыми группами без тяжелой техники высадится – это тяжело и самоубийство для них. Потому что если мы их тяжелое оружие отбили по суше, то им ничего не светит, если они высадятся и их там палками убьют местные жители, когда они будут высаживаться, – рассказал он.

Напомним, что 2 марта на территории села Баловно Николаевского района произошла высадка российского десанта. Личный состав военных РФ высаживается из четырех вертолетов.

Недавно генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что высадка десанта из Черного моря будет самоубийством для российских оккупантов. На всей линии побережья обеспечена противодесантная оборона.