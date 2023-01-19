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Высадка десанта из Черного моря будет самоубийством для русских оккупантов. На всей линии побережья обеспечена противодесантная оборона.
Об этом заявил командующий оперативным командованием «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук.
Он отметил, что с начала большой войны на всей прибрежной зоне в Одесской и Николаевской областях обеспечена противодесантная оборона.
— Наша задача — не оставить шанс противнику на реализацию преступных планов. Замысел взорвать свой десант россияне с 24 февраля 2022 года так и не смогли реализовать. Это было бы для них самоубийством, – заявил Ковальчук.
Генерал сказал, что ВСУ держат в готовности силы противодействия, а потому российские корабли держатся на расстоянии от берега вне зоны поражения.
— Также для них подготовлены заминированные происки с моря. Силы обороны юга не позволили российским захватчикам высадиться в начале вторжения, не дадим им этого сделать и теперь, – резюмировал военачальник.
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Высадка десанта из Черного моря будет самоубийством для русских оккупантов. На всей линии побережья обеспечена противодесантная оборона.
Об этом заявил командующий оперативным командованием «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук.
Он отметил, что с начала большой войны на всей прибрежной зоне в Одесской и Николаевской областях обеспечена противодесантная оборона.
— Наша задача — не оставить шанс противнику на реализацию преступных планов. Замысел взорвать свой десант россияне с 24 февраля 2022 года так и не смогли реализовать. Это было бы для них самоубийством, – заявил Ковальчук.
Генерал сказал, что ВСУ держат в готовности силы противодействия, а потому российские корабли держатся на расстоянии от берега вне зоны поражения.
— Также для них подготовлены заминированные происки с моря. Силы обороны юга не позволили российским захватчикам высадиться в начале вторжения, не дадим им этого сделать и теперь, – резюмировал военачальник.