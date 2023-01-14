Украина продолжает угрожать кораблям черноморского флота России, из-за чего ЧФ РФ предоставляет приоритет защите своих сил над наступательными или патрульными операциями в море.

Об этом говорится в строительстве британской разведки, передает Укринформ.

Как отмечается в сводке, 11 января группа из не менее 10 кораблей ЧФ РФ вышла из Новороссийской военно-морской базы, однако маловероятно, что их развертывание является признаком подготовки к ударам крылатыми ракетами морского базирования, и очень маловероятно, что флот готовится к десантным операциям.

В британской разведке считают, что учитывая типы и количество одновременно вышедших в море кораблей, такой маневр является рассредоточением флота в ответ на угрозу удара по пункту их базирования.

«ЧФ РФ в большинстве своем остается неподвижным из-за постоянных угроз ударов со стороны Украины и продолжает предоставлять приоритет защиты своих сил над наступательными или патрульными операциями», — отмечается в сводке.

Напомним, по данным на утро субботы, 14 января, украинские военные ликвидировали в сутки 530 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 114 660 военных.