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В Центральном районном суде Николаева прошло подготовительное судебное заседание по обвинению херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова. В суде прозвучало, что на заседание обвиняемого вызвали путём публикации соответствующего объявления в газете «Урядовий кур'єр».
Об этом сообщает корреспондент «НикВести».
Кирилл Стремоусов обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 111, частью 2 статьи 111, частью 5 статьи 111-1 УК Украины.
В материалах дела отмечается, что в период оккупации российскими войсками Херсон был заместителем, т.н. «председатели военно-гражданской администрации Херсонской области».
Указанный обвинительный акт рассматривается коллегией судей в составе Олеси Деминской, Александра Чулупа под председательством Сергея Медюка.
В суде сказали, что Кирилл Стремоусов был уведомлен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, но на заседание не явился.
Как стало известно во время заседания суда, он вызвался через средства массовой информации путем объявления в газете «Урядовий Кур'єр», а также путем размещения сообщения на сайте Центрального районного суда.
Кроме того, представитель обвинения, прокурор Херсонской областной прокуратуры попросил приобщить к делу также выписку из сайта Генеральной прокуратуры, что подтверждает факт опубликования повестки Кирилла Стремоусова.
Председательствующий на заседании Сергей Медюк поставил на обсуждение вопрос о подсудности дела Центральному районному суду Николаева.
Прокурор сообщил, что при направлении дела в суд руководствовались нормами части 9 статьи 615 УПК Украины, а именно направляли по месту фактического нахождения органа досудебного расследования, в настоящее время это Центральный район Николаева, поэтому правила территориальной подсудности, по мнению прокуратуры, не нарушены.
В то же время согласно нормам УПК Украины определено, в частности, что уголовное производство осуществляет суд, в пределах территориальной юрисдикции которого совершено уголовное правонарушение.
Согласно распоряжению Председателя Верховного Суда, территориальная подсудность Херсонского городского суда изменена на один из районных судов Одессы, что согласовывается с частью 7 статьи 147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».
Коллегия судей постановила направить обвинительный акт в отношении Кирилла Стремоусова в Николаевский апелляционный суд для определения подсудности.
Кирилл Стремоусов — херсонский блоггер-коллаборант, активно поддерживавший российскую оккупацию Херсонщины. Называл себя «русским», много лет «страдавший» от «нацистов» и «провокаций СБУ».
В начале марта 2022 года Стремоусов инсценировал допрос «украинского активиста» и распространил видео с его съемкой, чтобы создать видимость, что на митинги против российской агрессии херсонцы выходят не добровольно, а под давлением Службы безопасности Украины. Тогда же, в марте 2022 года, Херсонская прокуратура объявила подозрение Стремоусова в госизмене. Против него ввели санкции США.
Российские пропагандисты 9 ноября сообщили о смерти Кирилла Стремоусова. Некоторые российские телеграмм-каналы написали, что он погиб в ДТП у Геническа.
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В Центральном районном суде Николаева прошло подготовительное судебное заседание по обвинению херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова. В суде прозвучало, что на заседание обвиняемого вызвали путём публикации соответствующего объявления в газете «Урядовий кур'єр».
Об этом сообщает корреспондент «НикВести».
Кирилл Стремоусов обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 111, частью 2 статьи 111, частью 5 статьи 111-1 УК Украины.
В материалах дела отмечается, что в период оккупации российскими войсками Херсон был заместителем, т.н. «председатели военно-гражданской администрации Херсонской области».
Указанный обвинительный акт рассматривается коллегией судей в составе Олеси Деминской, Александра Чулупа под председательством Сергея Медюка.
В суде сказали, что Кирилл Стремоусов был уведомлен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, но на заседание не явился.
Как стало известно во время заседания суда, он вызвался через средства массовой информации путем объявления в газете «Урядовий Кур'єр», а также путем размещения сообщения на сайте Центрального районного суда.
Кроме того, представитель обвинения, прокурор Херсонской областной прокуратуры попросил приобщить к делу также выписку из сайта Генеральной прокуратуры, что подтверждает факт опубликования повестки Кирилла Стремоусова.
Председательствующий на заседании Сергей Медюк поставил на обсуждение вопрос о подсудности дела Центральному районному суду Николаева.
Прокурор сообщил, что при направлении дела в суд руководствовались нормами части 9 статьи 615 УПК Украины, а именно направляли по месту фактического нахождения органа досудебного расследования, в настоящее время это Центральный район Николаева, поэтому правила территориальной подсудности, по мнению прокуратуры, не нарушены.
В то же время согласно нормам УПК Украины определено, в частности, что уголовное производство осуществляет суд, в пределах территориальной юрисдикции которого совершено уголовное правонарушение.
Согласно распоряжению Председателя Верховного Суда, территориальная подсудность Херсонского городского суда изменена на один из районных судов Одессы, что согласовывается с частью 7 статьи 147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».
Коллегия судей постановила направить обвинительный акт в отношении Кирилла Стремоусова в Николаевский апелляционный суд для определения подсудности.
Кирилл Стремоусов — херсонский блоггер-коллаборант, активно поддерживавший российскую оккупацию Херсонщины. Называл себя «русским», много лет «страдавший» от «нацистов» и «провокаций СБУ».
В начале марта 2022 года Стремоусов инсценировал допрос «украинского активиста» и распространил видео с его съемкой, чтобы создать видимость, что на митинги против российской агрессии херсонцы выходят не добровольно, а под давлением Службы безопасности Украины. Тогда же, в марте 2022 года, Херсонская прокуратура объявила подозрение Стремоусова в госизмене. Против него ввели санкции США.
Российские пропагандисты 9 ноября сообщили о смерти Кирилла Стремоусова. Некоторые российские телеграмм-каналы написали, что он погиб в ДТП у Геническа.