Президент Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы Офиса Президента.

Соответствующий указ №28/2023 опубликован на сайте ОП.

«Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному заявлению», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об уходе с должности. Кроме того, в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Речь идет о Дмитрии Живицком, Александре Старухе, Валентине Резниченко и Ярославе Янушевиче.