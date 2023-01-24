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Президент Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы Офиса Президента.
Соответствующий указ №28/2023 опубликован на сайте ОП.
«Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному заявлению», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об уходе с должности. Кроме того, в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Речь идет о Дмитрии Живицком, Александре Старухе, Валентине Резниченко и Ярославе Янушевиче.
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Президент Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы Офиса Президента.
Соответствующий указ №28/2023 опубликован на сайте ОП.
«Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному заявлению», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об уходе с должности. Кроме того, в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Речь идет о Дмитрии Живицком, Александре Старухе, Валентине Резниченко и Ярославе Янушевиче.