Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с новым главой Минобороны Германии Борисом Писториусом заявил на совместном брифинге , что разрешение Берлина на поставку танков Leopard Украине «скоро будет».

— Все страны, у которых есть их на вооружении (и кто готов поделиться ими с Украиной, – прим.), могут начать готовить их к передаче, – сказал он.

Столтенберг призвал «дать простор» союзникам для конфиденциальных переговоров о том, как выработать решение по танкам.

– Проконсультироваться, оценить – и потом принять решение, – отметил он.

Немецкий министр также призвал страны-партнеры начать обучение украинских военнослужащих использованию «Леопардов», добавив, что «мы не мешаем». Глава Минобороны страны отметил, что Германия сделает это только после того, как будет принято решение о поставках танков в Украину.

Писториус подчеркнул, что, по его оценке, это будет скоро.