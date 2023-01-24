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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с новым главой Минобороны Германии Борисом Писториусом заявил на совместном брифинге , что разрешение Берлина на поставку танков Leopard Украине «скоро будет».
— Все страны, у которых есть их на вооружении (и кто готов поделиться ими с Украиной, – прим.), могут начать готовить их к передаче, – сказал он.
Столтенберг призвал «дать простор» союзникам для конфиденциальных переговоров о том, как выработать решение по танкам.
– Проконсультироваться, оценить – и потом принять решение, – отметил он.
Немецкий министр также призвал страны-партнеры начать обучение украинских военнослужащих использованию «Леопардов», добавив, что «мы не мешаем». Глава Минобороны страны отметил, что Германия сделает это только после того, как будет принято решение о поставках танков в Украину.
Писториус подчеркнул, что, по его оценке, это будет скоро.
Напомним, что 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украины Leopard. Писториус объявил, что Германия «проверит свои запасы» танков. Там договорились, что украинские военные могут начинать обучение. Стало известно, что Германия располагает 212 исправными танками Leopard 2 разных модификаций, из которых, возможно, передаст Украине 19 танков Leopard 2A5, которые используются только для учений.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с новым главой Минобороны Германии Борисом Писториусом заявил на совместном брифинге , что разрешение Берлина на поставку танков Leopard Украине «скоро будет».
— Все страны, у которых есть их на вооружении (и кто готов поделиться ими с Украиной, – прим.), могут начать готовить их к передаче, – сказал он.
Столтенберг призвал «дать простор» союзникам для конфиденциальных переговоров о том, как выработать решение по танкам.
– Проконсультироваться, оценить – и потом принять решение, – отметил он.
Немецкий министр также призвал страны-партнеры начать обучение украинских военнослужащих использованию «Леопардов», добавив, что «мы не мешаем». Глава Минобороны страны отметил, что Германия сделает это только после того, как будет принято решение о поставках танков в Украину.
Писториус подчеркнул, что, по его оценке, это будет скоро.
Напомним, что 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украины Leopard. Писториус объявил, что Германия «проверит свои запасы» танков. Там договорились, что украинские военные могут начинать обучение. Стало известно, что Германия располагает 212 исправными танками Leopard 2 разных модификаций, из которых, возможно, передаст Украине 19 танков Leopard 2A5, которые используются только для учений.