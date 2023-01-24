— Немцы уже получили нашу просьбу о согласии на передачу танков Leopard 2 Украине. Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы, – написал Блащак .

Напомним, ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес призвал Германию разрешить поставки Leopard в Украину для других стран.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия объявит свое решение. Как известно, несколько европейских стран, включая Польшу, готовы предоставить Украине танки немецкого производства. Однако для этого нужно разрешение Германии.