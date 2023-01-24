Некоторые государственные компании Китая оказывают России поддержку в войне с Украиной. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена предоставила китайскому правительству доказательства такой помощи.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, эта помощь носит экономический и нелетальный военный характер, а также позволяет уклоняться от наложенных на Россию санкций. Никаких других подробностей они не предоставили.

Такая тенденция встревожила США настолько, что официальные лица подняли вопрос перед своими китайскими коллегами и предупредили их о последствиях оказания материальной поддержки в войне.

Несмотря на то, что эта информация не официально подтверждена, чиновники США уже заявляли о том, что отношения между Россией и Китаем сейчас чрезвычайно тесны, и Китай делает больше, чем когда-либо для поддержки РФ.

Люди, знающие мнение администрации, охарактеризовали деятельность государственных предприятий Китая, как сознательное содействие России в ее военных действиях. В то же время, они не уточнили, какие именно доказательства имеет администрация. Только сообщили, что собранные доказательства изучают, чтобы определить их значимость.

Россия и Китай перед войной объявили о «широких» отношениях, а официальные лица США полагают, что Китай сначала хотел продавать России летальное оружие, но впоследствии отказался от этого плана.

Администрация считает, что правительство Китая хочет помочь России, а не сохранять нейтралитет.

Китай принципиально отвергает любые санкции, кроме согласованных в Организации Объединенных Наций. И рассматривает призывы США в другие страны ограничить торговлю как нарушение суверенитета. 2022 импорт Китая из России вырос почти на 50% по сравнению с 2021, тогда как экспорт вырос на 13%.

В Китае функционируют тысячи государственных предприятий, некоторые непосредственно контролируются центральным правительством, их руководители приравниваются к министрам, другие подлежат менее прямому надзору. Однако все они подвергаются влиянию Коммунистической партии, даже если не всегда строго контролируются.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай 5-6 февраля . В Пекине он намерен встретиться с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, с которым обсудит, в частности, войну РФ в Украине.