В освобожденной от оккупации Снигиревской общине в Николаевской области возобновили процедуру рутинных прививок.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

Есть вакцины против всех 10 инфекций, вакцинация от которых гарантируются государством:

кору,

паротита,

краснухи,

дифтерии,

столбняка,

коклюша,

гепатита В,

туберкулеза,

полиомиелита,

ХИБ-инфекции.

Чтобы вакцинироваться, нужно обратиться к семейному врачу или в центр первичной медико-санитарной помощи по следующим адресам:

КНП «Баштанский центр первичной медико-санитарной помощи» (г. Баштанка, ул. Юбилейная, 3, тел.: (05158) 255 33);

КНП «Березнеговатский центр первичной медико-санитарной помощи» (пгт Березнеговатое, ул. Лермонтова, 1, тел.: (067) 678 46 33, (05168) 912 39).

— Обязательно сделайте плановые прививки, которые ваши дети или вы пропустили через оккупацию – защитите себя и близких, – отметил главный государственный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Кузин.

Напомним, ранее на деоккупированных территориях Николаевской области возобновили вакцинацию против Соvid-19.