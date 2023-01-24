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В освобожденной от оккупации Снигиревской общине в Николаевской области возобновили процедуру рутинных прививок.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.
Есть вакцины против всех 10 инфекций, вакцинация от которых гарантируются государством:
Чтобы вакцинироваться, нужно обратиться к семейному врачу или в центр первичной медико-санитарной помощи по следующим адресам:
КНП «Баштанский центр первичной медико-санитарной помощи» (г. Баштанка, ул. Юбилейная, 3, тел.: (05158) 255 33);
КНП «Березнеговатский центр первичной медико-санитарной помощи» (пгт Березнеговатое, ул. Лермонтова, 1, тел.: (067) 678 46 33, (05168) 912 39).
— Обязательно сделайте плановые прививки, которые ваши дети или вы пропустили через оккупацию – защитите себя и близких, – отметил главный государственный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Кузин.
Напомним, ранее на деоккупированных территориях Николаевской области возобновили вакцинацию против Соvid-19.
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В освобожденной от оккупации Снигиревской общине в Николаевской области возобновили процедуру рутинных прививок.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.
Есть вакцины против всех 10 инфекций, вакцинация от которых гарантируются государством:
Чтобы вакцинироваться, нужно обратиться к семейному врачу или в центр первичной медико-санитарной помощи по следующим адресам:
КНП «Баштанский центр первичной медико-санитарной помощи» (г. Баштанка, ул. Юбилейная, 3, тел.: (05158) 255 33);
КНП «Березнеговатский центр первичной медико-санитарной помощи» (пгт Березнеговатое, ул. Лермонтова, 1, тел.: (067) 678 46 33, (05168) 912 39).
— Обязательно сделайте плановые прививки, которые ваши дети или вы пропустили через оккупацию – защитите себя и близких, – отметил главный государственный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Кузин.
Напомним, ранее на деоккупированных территориях Николаевской области возобновили вакцинацию против Соvid-19.