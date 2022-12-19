После 8 месяцев российской оккупации в двух пунктах прививки Снегиревской общины возобновляется вакцинация против COVID-19.

Налицо вакцины CoronaVac от Sinovac и Comirnaty от Pfizer, сообщает Николаевская ОВА.

Чтобы привиться, необходимо обратиться к своему семейному врачу или в центр первичной медико-санитарной помощи:

КНП «Баштанский центр первичной медико-санитарной помощи» (ул. Юбилейная, 3, г. Баштанка, тел. (05158) 255 33);

КНП «Березнеговатский центр первичной медико-санитарной помощи» (пгт Березнеговатое, ул. Лермонтова, 1, тел. (067) 678 46 33, (05168) 912 39).

По данным центра областного контроля и профилактики болезней, с начала полномасштабного вторжения России в Николаевской области первую дозу вакцины получили почти 4 тысячи жителей, первичный курс прививок — более 40 тысяч. Прививались бустерной дозой — более 40 тысяч человек.

Всего с начала вакцинальной кампании в Николаевской области проведено почти 1 миллион прививок.

Напомним, за год в госпиталях Николаева пролечили более двух тысяч больных коронавирусом, с начала года в городе зарегистрировали 26 тысяч случаев заболевания.