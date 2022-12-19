После 8 месяцев российской оккупации в двух пунктах прививки Снегиревской общины возобновляется вакцинация против COVID-19.
Налицо вакцины CoronaVac от Sinovac и Comirnaty от Pfizer, сообщает Николаевская ОВА.
Чтобы привиться, необходимо обратиться к своему семейному врачу или в центр первичной медико-санитарной помощи:
По данным центра областного контроля и профилактики болезней, с начала полномасштабного вторжения России в Николаевской области первую дозу вакцины получили почти 4 тысячи жителей, первичный курс прививок — более 40 тысяч. Прививались бустерной дозой — более 40 тысяч человек.
Всего с начала вакцинальной кампании в Николаевской области проведено почти 1 миллион прививок.
Напомним, за год в госпиталях Николаева пролечили более двух тысяч больных коронавирусом, с начала года в городе зарегистрировали 26 тысяч случаев заболевания.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
После 8 месяцев российской оккупации в двух пунктах прививки Снегиревской общины возобновляется вакцинация против COVID-19.
Налицо вакцины CoronaVac от Sinovac и Comirnaty от Pfizer, сообщает Николаевская ОВА.
Чтобы привиться, необходимо обратиться к своему семейному врачу или в центр первичной медико-санитарной помощи:
По данным центра областного контроля и профилактики болезней, с начала полномасштабного вторжения России в Николаевской области первую дозу вакцины получили почти 4 тысячи жителей, первичный курс прививок — более 40 тысяч. Прививались бустерной дозой — более 40 тысяч человек.
Всего с начала вакцинальной кампании в Николаевской области проведено почти 1 миллион прививок.
Напомним, за год в госпиталях Николаева пролечили более двух тысяч больных коронавирусом, с начала года в городе зарегистрировали 26 тысяч случаев заболевания.