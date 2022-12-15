За год в госпиталях Николаева пролечили более двух тысяч больных коронавирусом, с начала года в городе зарегистрировали 26 тысяч случаев заболевания.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Для госпитализации пациентов с ковыдом в городских госпиталях развернуто 366 коек, среди них 40 — реанимационные.
В стационарных госпиталях пролечено более 2 тысяч пациентов, среди них 421 ребенок и 208 беременных.
Напомним, врач из Снигиревки рассказал о жизни и работе в оккупации.
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За год в госпиталях Николаева пролечили более двух тысяч больных коронавирусом, с начала года в городе зарегистрировали 26 тысяч случаев заболевания.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Для госпитализации пациентов с ковыдом в городских госпиталях развернуто 366 коек, среди них 40 — реанимационные.
В стационарных госпиталях пролечено более 2 тысяч пациентов, среди них 421 ребенок и 208 беременных.
Напомним, врач из Снигиревки рассказал о жизни и работе в оккупации.