За год в госпиталях Николаева пролечили более двух тысяч больных коронавирусом, с начала года в городе зарегистрировали 26 тысяч случаев заболевания.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Для госпитализации пациентов с ковыдом в городских госпиталях развернуто 366 коек, среди них 40 — реанимационные.

В стационарных госпиталях пролечено более 2 тысяч пациентов, среди них 421 ребенок и 208 беременных.