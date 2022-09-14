Врач Валентин Шмигельский 32 года поработал в Снигиревской больнице, а когда 19 марта 2022 года войска РФ захватили город, мужчина отказался сотрудничать с оккупационными властями. До конца апреля медработник выполнял свои обязанности и не покидал стены заведения, пока не было прямой угрозы его жизни.

Свою историю о жизни и работе в оккупированной Снигиревке врач рассказал корреспондентам «Общественного».

— Война началась, крысы убежали. Главный врач (молодой парень за 30 лет), его родной брат, сожитель начмеда, начмед и его жена. В первый день войны сбежали из больницы, бросили больницу. Бросили больных. Они местные жители. Их не звали на фронт с автоматом в окопы. Они должны были остаться и помогать людям. Когда начали поступать наши мальчики 20-летние, с Антоновского, с Каховского моста, некому было оказывать помощь. Мне позвонил глава города, в шесть часов вечера приступил к обязанностям. И в восемь часов вечера привезли мне распоряжение исполнять обязанности главврача. И после этого все это началось. На время поступлений воинов. Не было ничего, не было скальпелей. Мне пришлось ночью искать открытые частные аптеки, люди дали нам все, – рассказал Валентин.

Два месяца он прожил в больнице. По его словам, никаких указаний по работе врачей не было — все поступали так, как позволяла совесть.

— Домой не ездил, я постоянно жил в больнице, потому что это уже началась война. Поступали раненые, то есть 25-26 числа, мы пытались оказывать помощь. С черепно-мозговыми травмами, с переломами больших костей, с травмами глаз мы отправляли в Николаев, — рассказал мужчина.

Впоследствии в больнице исчезли свет и интернет.

— В городе полностью исчез свет, у нас в больнице еще был свет, потому что до нас доходило, а потом и у нас исчезло. Выходит, что во всем городе, одна единственная работающая организация – это больница, некому свет ремонтировать. Водоканал не работает, потому что света нет, также сбежали руководители, — добавил врач.

Он рассказал, что город не был в оккупации до 19 марта, но через Снигиревку проезжали колонны российской техники: танки сопровождали бензовозы или бочки с горючим.

— То есть оккупации не было, полиции их и так дальше не было, но через город проезжали. В первые дни войны, прорывалась колонна танков, через Снигиревку шла. Наши ребята по территориальной обороне с какими-то автоматами, коктейлями Молотова, их вернули обратно. Подожгли какое-то количество, потом прилетели наши вертолеты еще и их расстреливали, эти танки, — вспоминает мужчина.

19 марта войска РФ прорвались в Снигиревку. Тогда медработники решили вывозить раненых военных ВСУ из больницы.

— Был случай, что в реанимации лежит мальчик с переломанными ребрами, дренажом в грудной клетке. Меня зовет, я прихожу, что такое: «Доктор, сожгите мои документы, сожгите мою форму, потому что мне позвонили ребята, в Снигиревку прорываются оккупанты!». Я взял документы. К тому времени я уже был готов к эвакуации. Мне предприниматели-фермеры купили спортивные костюмы, купили обувь для того, чтобы их отправлять как гражданских людей. Я взял документы, позвал кареты скорой помощи. Спустили мы того мальчика в скорую. Дал указание ехать на трассу, выключать мигалки и фары, чтобы никто не увидел. Мы вывезли парня, — рассказал Валентин.

Впоследствии в заведение пришли российские военные. Валентин вышел к ним, потому что не хотел, чтобы они заходили в больницу.

— Я вышел, у меня было черное пальто, руки в карманах. Он тянет мне руку здороваться, я руки из кармана не вытащил. Они меня спросили за оружие, они спросили за военных, они мне уже рассказали, какие корпуса у меня работают, а какие не работают, какие закрыты. Спросили, нет ли в подвалах оружия. Я стал у них спрашивать: почему они пришли к нам? «Мы не пришли вашу землю забирать, – говорят, – мы пришли бороться с нацизмом, — рассказал медработник.

В апреле в больнице начались проверки, допросы медработников и пациентов. На Пасху, 24 апреля, россияне пришли с обыском сначала в больницу, а затем и в квартиру мужчины.

— Приезжают, давай обыски делать у меня, у моей жены в кабинете. Потом повели меня в кабинет главного врача, часа два проводили со мной беседу, чтобы я перешел на их сторону. Я им сам, может быть, не был интересен, но речь была за коллектив. Запретили мне выезжать за пределы Снигиревки, запретили мне больных вывозить в Николаев. «Вы должны идти, у нас будет референдум, – говорят, – вы должны идти на референдум всем коллективом». Я им объяснял, что этого делать не буду, я врач, я политикой заниматься не буду, я занимаюсь лечебной работой и все, — вспоминает главный врач.

Оккупанты забрали его в плен, где продержали несколько часов и избили.

— Они приезжают, говорят: «Ты не врач». Забирают меня, заводят в больницу, есть такая клетка для задержанных, заводят туда. Потом приходят, надевают мне наручники, допросили водителя. Вывели меня из больницы, увезли домой. Били, они меня избивали. Они меня рассказали, что будут током пытать, кипятком, но меня просто били. В плену провел где-то часа три-четыре. В наручниках, — вспоминает мужчина.

В ходе очередного обыска россияне забрали деньги и золото.

— Нашли вышитого Шевченко, просто он даже не в рамочке был. Прямо на ткани вышит: «Это кто такой?». Я бы им сказал, но тогда не до этого было. Я не знал, что со мной будут делать. У меня была радость, что я жену в последний момент, но вывез из города, — рассказал врач.

После этого ему предложили в течение 24 часов покинуть Снигиревку.

— Я им говорю, что уже еду, вы мне машину отдайте. Они сопровождали меня до переезда, я не хотел ехать в Херсон, хотел на Николаев, — говорит мужчина.

30 апреля мужчина добрался на подконтрольную Украине территорию. По состоянию на 13 сентября 2022 года Снигиревская громада остается оккупированной Российской Федерацией.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился информацией, что из временно захваченной Снигиревки бегут коллаборанты и представители оккупационных властей.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области: Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Пруд.

По состоянию на 12 сентября линия фронта на юге Украины продвинулась на 12 километров, а ВСУ освободили 13 населенных пунктов от оккупантов, сообщил генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко.

Также в Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой «народной милиции» из числа местных жителей. Кроме того, позавчера Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем двадцати населенных пунктов.

Вечером 12 сентября стало известно, что украинские военные освободили село Богородичное Донецкой области. В Донецкой ОВА показали масштабы разрушений, повлекших российские обстрелы.

Напомним, в субботу, 10 сентября, Служба безопасности официально подтвердила освобождение города Купянск в Харьковской области.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы освободили в Харьковской области более 30 населенных пунктов.