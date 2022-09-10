В субботу, 10 сентября, Служба безопасности официально подтвердила освобождение города Купянск в Харьковской области.

«Спецназначение ЦСО «А» СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским! Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идём дальше! Слава Украине!», - написали в официальном телеграмм-канале СБУ.

Также в сети публикуют фото бойцов 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, установивших украинский флаг на свое законное место.

Вместе с тем пропагандистские каналы сообщают, что коллаборанты уже пытаются скрыться из деоккупированных Купянска и Балаклеи.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы освободили в Харьковской области более 30 населенных пунктов.

Накануне Владимир Зеленский сообщал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Известно, что ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении — за 3 дня воины продвинулись на 50 километров.

Пресссекретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать освобождение Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

Об успехах украинской армии уже однозначно высказывались со стороны Госдепа США.