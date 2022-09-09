Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать освобождение Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

Об этом сообщает российское государственное федеральное информационное агентство «ТАСС».

— Кремль не комментирует ситуацию вокруг Балаклеи и других событий в зоне специальной военной операции, это вопрос Минобороны РФ, — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, вчера украинские защитники официально отчитались о выполнении задания по полной деоккупации города Балаклея в Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 сентября ВСУ освободили более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов от российских оккупантов.

Ранее Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины уволили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 километров.