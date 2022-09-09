Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать освобождение Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
Об этом сообщает российское государственное федеральное информационное агентство «ТАСС».
— Кремль не комментирует ситуацию вокруг Балаклеи и других событий в зоне специальной военной операции, это вопрос Минобороны РФ, — заявил Дмитрий Песков.
Напомним, вчера украинские защитники официально отчитались о выполнении задания по полной деоккупации города Балаклея в Харьковской области.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 сентября ВСУ освободили более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов от российских оккупантов.
Ранее Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины уволили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 километров.
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать освобождение Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
Об этом сообщает российское государственное федеральное информационное агентство «ТАСС».
— Кремль не комментирует ситуацию вокруг Балаклеи и других событий в зоне специальной военной операции, это вопрос Минобороны РФ, — заявил Дмитрий Песков.
Напомним, вчера украинские защитники официально отчитались о выполнении задания по полной деоккупации города Балаклея в Харьковской области.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 сентября ВСУ освободили более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов от российских оккупантов.
Ранее Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины уволили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 километров.