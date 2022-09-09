Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы уволили в Харьковской области более 30 населенных пунктов.

Во время вечернего видеообращения Зеленский сообщил, что ВСУ, разведка и СБУ успешно продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям.

— В настоящее время ВСУ уволили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области, — сказал он.

Зеленский добавил, что в части сел региона идет проверка территорий.

— Постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для наших людей, – добавил президент.

Он призвал украинцев на освобожденных территориях сообщать правоохранительным органам любую информацию о преступлениях оккупантов. Президент также обратился к блогерам и попросил их не разглашать детали украинских операций к официальным сообщениям властей.

Накануне Зеленский сообщал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Известно, что ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении — за 3 дня воины продвинулись на 50 километров.

Пресссекретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать увольнение Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

Об успехах украинской армии сегодня уже однозначно высказывались со стороны Госдепа США.