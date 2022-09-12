По состоянию на 12 сентября линия фронта на юге Украины продвинулась на 12 километров, а ВСУ освободили 13 населенных пунктов от оккупантов.

В общей сложности освобождено более 500 квадратных километров оккупированных территорий юга, рассказал «Суспільному» генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко.

По словам генерала Дмитрия Марченко, благодаря удачному планированию Оперативного командования «Юг», украинские военные освободили 13 населенных пунктов оккупированного юга.

— В течение двух последних недель уничтожено более 1 800 российских военных, сбиты два самолета, два вертолета. Уничтожено более 120 танков, более 130 артиллерийских систем, более 20 реактивных систем залпового огня. Благодаря современной технике, предоставляемой международными партнерами, артиллерийскими ударами ВСУ были уничтожены мосты, 150 командных пунктов РФ, около 70 баз, где хранятся боеприпасы, — отметил Дмитрий Марченко.

Согласно сведению Главного управления разведки, есть подтверждение того, что российские офицеры, командующие Херсонским направлением, морально очень подавлены.

— Насколько нам известно, им дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными и освобождать оккупированные территории, - добавил Дмитрий Марченко.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области: Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Ставок.

Также в Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой «народной милиции» из числа местных жителей. Кроме того, за минувшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем двадцати населенных пунктов.

Вечером 12 сентября стало известно, что украинские военные уволили село Богородичное Донецкой области. В Донецкой ОВА показали масштабы разрушений, которые повлекли российские обстрелы.

Напомним, в субботу, 10 сентября, Служба безопасности официально подтвердила осовбождение города Купянск в Харьковской области.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы освободили в Харьковской области более 30 населенных пунктов.