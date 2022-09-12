Украинские военные уволили село Богородичное Донецкой области. В Донецкой ОВА показали масштабы разрушений, которые повлекли российские обстрелы.

Об этом сообщают в Донецкой областной военной администрации.

Судя по опубликованному видео, из-за продолжительных обстрелов населенного пункта в Славянском районе российскими войсками в селе почти не осталось целых зданий. Существенно поврежденные или разрушены административные и промышленные здания, также сильно пострадали жилые дома и церкви.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области: Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Миролюбовку и Сухой Ставок.

Также в Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой «народной милиции» из числа местных жителей. Кроме того, за минувшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем двадцати населенных пунктов. Проводится взятие под полный контроль и стабилизационные мероприятия.