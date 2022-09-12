Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился информацией, что из временно захваченной Снигиревки бегут коллаборанты и представители оккупационных властей.

Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

— Что касается юга области и оккупированной Снигиревки, где идут бои, ситуация сложная. В Снигиревке люди очень ждут, когда мы вернемся, и наши ВСУ освободят их. Оттуда уже начинает убегать руководящий состав и всякого рода изменники. Могу точно констатировать, что как минимум два человека, согласившихся сотрудничать с оккупантами, уже сбежали из Снигиревки, — сказал он.

По словам Виталия Кима, военное руководство успокаивает своих солдат, что якобы договаривается с Украиной об их отступлении за Днепр. Однако это не так – ВСУ не собираются идти на уступки.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области: Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Ставок.

По состоянию на 12 сентября линия фронта на юге Украины продвинулась на 12 километров, а ВСУ освободили 13 населенных пунктов от оккупантов, сообщил генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко.

Также в Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой «народной милиции» из числа местных жителей. Кроме того, за минувшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем двадцати населенных пунктов.

Вечером 12 сентября стало известно, что украинские военные уволили село Богородичное Донецкой области. В Донецкой ОВА показали масштабы разрушений, которые повлекли российские обстрелы.

Напомним, в субботу, 10 сентября, Служба безопасности официально подтвердила осовбождение города Купянск в Харьковской области.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы освободили в Харьковской области более 30 населенных пунктов.