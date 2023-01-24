Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в выступлении на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы рассказала депутатам, что Германия не против поставок тяжелого оружия в Украину, но выступает за увеличение коалиции таких поставщиков.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В начале своего выступления Анналена Бербок рассказала о своих впечатлениях от разговора с подростками в Харькове и необходимости защитить Украину.

Впоследствии, когда перешло к вопросам членов ПАСЕ, норвежская депутат Ингрид Шу призвала Бербок объяснить, когда Германия наконец-то предоставит Украине танки Leopard-2. Она заявила, что Германия в принципе не прочь предоставлять танки, но есть одно требование.

— Я признаю: Украина нуждается в большей поддержке. Но не только от моей страны, но и от всех страны. Поэтому мы призываем, чтобы танки были предоставлены большой группой стран, — объяснила она, не уточнив, когда должно наступить это время.

Анналена Бербок признала, что есть нюансы, связанные с разногласием по этому вопросу в правительстве Германии, но она считает необходимым не обвинять друг друга, а добиваться международной поддержки поставок, и не только военного.

— Да, мы должны больше военной поддержки, но также мы должны оказывать больше гуманитарной поддержки, а также для привлечения к ответственности (российского руководства), — заявила она.

Ранее сообщалось, что Польша направила Германии официальный запрос о разрешении передать танки Leopard 2 Украине.