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В ночь с 23 на 24 января группа специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины с участием Вооруженных сил Украины провела разведывательный рейд в тыл оккупантов в районе Новой Каховки.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Как отмечается, предварительно, благодаря сотрудничеству с местными партизанами и с помощью специальных технических средств, разведчики установили точное местонахождение передового пункта управления рашистов.
Несмотря на плотное минирование береговой линии и фортификационные сооружения, группа переправилась через реку и высадилась на противоположный берег.
«Вступив в бой с врагом, разведчики гранатометными выстрелами уничтожили здание, в котором находился командный пункт. Восприняв высадку как попытку прорыва линии обороны, рашисты сразу привлекли боевые резервы – подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику. Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные по количеству, составу и местам расположения вражеских резервов», - сообщили в ГУР.
В ведомстве отметили, что во время боя враг понес существенные потери. Украинские бойцы уничтожили по меньшей мере 12 оккупантов, БТР 82А и захватили пленника. Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра.
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В ночь с 23 на 24 января группа специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины с участием Вооруженных сил Украины провела разведывательный рейд в тыл оккупантов в районе Новой Каховки.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Как отмечается, предварительно, благодаря сотрудничеству с местными партизанами и с помощью специальных технических средств, разведчики установили точное местонахождение передового пункта управления рашистов.
Несмотря на плотное минирование береговой линии и фортификационные сооружения, группа переправилась через реку и высадилась на противоположный берег.
«Вступив в бой с врагом, разведчики гранатометными выстрелами уничтожили здание, в котором находился командный пункт. Восприняв высадку как попытку прорыва линии обороны, рашисты сразу привлекли боевые резервы – подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику. Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные по количеству, составу и местам расположения вражеских резервов», - сообщили в ГУР.
В ведомстве отметили, что во время боя враг понес существенные потери. Украинские бойцы уничтожили по меньшей мере 12 оккупантов, БТР 82А и захватили пленника. Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра.