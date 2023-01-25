Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Вадима Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в документе.

В санкционный список попали 10 человек:

Вадим Новинский (бизнесмен, клирик Украинской православной церкви);

Петр Лебедь (наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел);

Ростислав Швец (так называемый «митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви»);

Константин Чернышев (так называемый «епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви»);

Александр Овсянников (так называемый «епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией»);

Александр Таранов (так называемый «архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви»);

Олег Иванов (митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви);

Алексей Масленников (епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви);

Вячеслав Опанасенко (епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий епархии Феодосии);

Владимир Удовенко (руководитель епархией Феодосии Украинской православной церкви, митрополит Платон).

Санкции вводятся на 5 лет и будут касаться блокировки активов, ограничения торговых операций, блокировки на вывод капиталов за пределы Украины.

Ранее сообщалось, что духовенство и верующие УПЦ обнародовали видеообращение, в котором задают епископату 10 вопросов о статусе их церкви, выходе из РПЦ, осуждении позиции патриарха Кирилла и другие.

Напомним, что украинский олигарх, владелец Черноморского судостроительного завода в Николаеве Вадим Новинский 20 апреля 2020 года был исключен из российского списка санкций. Об этом свидетельствует соответствующее постановление правительства РФ.