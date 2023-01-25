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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Вадима Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в документе.
В санкционный список попали 10 человек:
Санкции вводятся на 5 лет и будут касаться блокировки активов, ограничения торговых операций, блокировки на вывод капиталов за пределы Украины.
Ранее сообщалось, что духовенство и верующие УПЦ обнародовали видеообращение, в котором задают епископату 10 вопросов о статусе их церкви, выходе из РПЦ, осуждении позиции патриарха Кирилла и другие.
Напомним, что украинский олигарх, владелец Черноморского судостроительного завода в Николаеве Вадим Новинский 20 апреля 2020 года был исключен из российского списка санкций. Об этом свидетельствует соответствующее постановление правительства РФ.
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Вадима Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в документе.
В санкционный список попали 10 человек:
Санкции вводятся на 5 лет и будут касаться блокировки активов, ограничения торговых операций, блокировки на вывод капиталов за пределы Украины.
Ранее сообщалось, что духовенство и верующие УПЦ обнародовали видеообращение, в котором задают епископату 10 вопросов о статусе их церкви, выходе из РПЦ, осуждении позиции патриарха Кирилла и другие.
Напомним, что украинский олигарх, владелец Черноморского судостроительного завода в Николаеве Вадим Новинский 20 апреля 2020 года был исключен из российского списка санкций. Об этом свидетельствует соответствующее постановление правительства РФ.