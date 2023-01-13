Духовенство и верующие УПЦ обнародовали видеообращение, в котором задают епископату 10 вопросов о статусе их церкви, выходе из РПЦ, осуждении позиции патриарха Кирилла и другие.

В видео духовенство отмечает, что «крайне озабочено последними событиями, происходящими вокруг церкви из-за преступной войны России против Украины и, в частности, отсутствием четких и последовательных объяснений со стороны Священного Синода УПЦ».

Священнослужителей и паству интересуют вопросы статуса их церкви.

— Она признает себя полностью автокефальной, автономной или самоуправляемой частью в составе Поместной Православной Церкви? Просим официально объяснить это, поскольку другого статуса, кроме автокефалии, автономии или самоуправляемых частей и структурных подразделений других Поместных Церквей, в православном каноническом праве не существует, — говорится в обращении.

Также в обращении прозвучал ряд вопросов:

о выходе УПЦ из РПЦ и просят предоставить копии соответствующих документов, свидетельствующих об этом;

посылала ли церковь в Синод РПЦ заявление о полном выходе;

вышла ли УПЦ из церковно-канонических органов РПЦ;

утратил ли свою силу Устав РПЦ;

об обязательности благословения московским патриархом новоизбранного предстоятеля УПЦ;

относительно позиции Синода УПЦ о временно оккупированных Россией территории Украины;

об осуждении позиции патриарха Кирилла, поддерживающего российское вторжение в Украину;

по коллаборантам среди духовенства УПЦ;

позицию по пунктам грамоты московского патриарха Алексея II от 28 октября 1990 года, где провозглашалась зависимость УПЦ от РПЦ.

— Искренние и недвусмысленные ответы Священного Синода на эти вопросы успокоили бы паству и духовенство УПЦ и способствовали бы изменению отношения к ней со стороны украинского общества в целом, — уверено духовенство.

В обращении предлагается вынести эти вопросы на ближайшее заседание Синода УПЦ, чтобы сформировать по ним официальную позицию или сообщить причину отказа в вынесении на обсуждение на официальном сайте церкви.

— К сожалению, положения «Устава об управлении УПЦ» не дают ответа на поставленные вопросы по церковно-канонической связи и зависимости УПЦ от РПЦ, которые существовали все предыдущие 30 лет. А отсутствие четких и последовательных ответов на эти и другие вопросы в условиях войны России против Украины порождают еще большее недоверие к руководству УПЦ. Надеемся, что члены Священного Синода УПЦ, если действительно стремятся представлять Церковь украинского народа, а не русскую церковь в Украине, с пастырской заботой воспримут эти вопросы и предоставят исчерпывающие и недвусмысленные официальные ответы на них, — обратились священнослужители к своему епископату.

Напомним, что Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины главы Тульчинской епархии УПЦ МП в Винницкой области Ионафана в публичном оправдании российской вооруженной агрессии против Украины.

Ранее суд назначил 8,5 тысяч гривен штрафа за разжигание религиозной розни ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП Йову Смакоузу.