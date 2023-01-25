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Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.
Об этом сообщает на сайте федерального правительства.
Страна предоставит 14 единиц Leopard 2 A6 со складов Бундесвера. Тренировки украинских экипажей должны начаться в ближайшее время в Германии.
— Это решение отвечает нашей известной линии в поддержку Украины по мере наших возможностей, — сказал канцлер Олаф Шольц.
Также страна дала «зеленый свет» другим странам по поставкам современных машин украинским военным.
Тренировки украинских экипажей должны начаться в ближайшее время в Германии. Помимо обучения пакет также будет включать логистику, боеприпасы и обслуживание системы.
Ранее глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в выступлении на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы рассказала депутатам, что Германия не против поставок тяжелого оружия в Украину, но выступает за увеличение коалиции таких поставщиков.
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Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.
Об этом сообщает на сайте федерального правительства.
Страна предоставит 14 единиц Leopard 2 A6 со складов Бундесвера. Тренировки украинских экипажей должны начаться в ближайшее время в Германии.
— Это решение отвечает нашей известной линии в поддержку Украины по мере наших возможностей, — сказал канцлер Олаф Шольц.
Также страна дала «зеленый свет» другим странам по поставкам современных машин украинским военным.
Тренировки украинских экипажей должны начаться в ближайшее время в Германии. Помимо обучения пакет также будет включать логистику, боеприпасы и обслуживание системы.
Ранее глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в выступлении на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы рассказала депутатам, что Германия не против поставок тяжелого оружия в Украину, но выступает за увеличение коалиции таких поставщиков.