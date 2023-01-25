Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Об этом сообщает на сайте федерального правительства.

Страна предоставит 14 единиц Leopard 2 A6 со складов Бундесвера. Тренировки украинских экипажей должны начаться в ближайшее время в Германии.

— Это решение отвечает нашей известной линии в поддержку Украины по мере наших возможностей, — сказал канцлер Олаф Шольц.

Также страна дала «зеленый свет» другим странам по поставкам современных машин украинским военным.

Тренировки украинских экипажей должны начаться в ближайшее время в Германии. Помимо обучения пакет также будет включать логистику, боеприпасы и обслуживание системы.

Ранее глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в выступлении на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы рассказала депутатам, что Германия не против поставок тяжелого оружия в Украину, но выступает за увеличение коалиции таких поставщиков.