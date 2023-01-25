Страны Европы в рамках коалиции готовятся передать Украине 80 германских танков Leopard. Этого хватит для формирования двух танковых батальонов.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Страны хотят передать Украине танки как можно скорее. В каждом из батальонов планируется по 40 танков Leopard. Еще один батальон помогут сформировать США своими танками Abrams.

Планируется, что один батальон соберут из танков из Германии, Нидерландов, Испании и Финляндии. Это будут версии Leopard 2A6. Второй батальон снабдят танками из Польши и Норвегии версии 2А4. Третий батальон будет состоять из танков Abrams.

Ожидается, что в среду состоится телефонный разговор между президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и британским премьером Риши Сунаком, в ходе которого они обсудят дальнейшие действия.

Сами танки планируют передать до конца марта. Ожидается, что обучение украинских военных начнется в ближайшее время и продлится 6-8 недель.

25 января Германия официально согласилась передать Украине танки Leopard 2. Она также выдала разрешение на реэкспорт другим странам, имеющим такие танки на вооружении.