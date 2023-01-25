Энергетики Николаевщины получили энергетическое оборудование от международных партнеров по восстановлению электроснабжения в области.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В частности, «Николаевоблэнерго» передали более 80 тонн энергетического оборудования для проведения ремонтных работ и восстановления электроснабжения Николаевской области. К концу недели область получит еще более 70 тонн оборудования.

— Николаевщина – прифронтовый регион, энергетические объекты которого подвергаются регулярным российским обстрелам как из артиллерии и дронов, так и вражеских ракет. Энергетики производят ремонтные работы в режиме 24/7. И мы очень благодарим наших международных партнеров за это оборудование, которое поможет возобновить электроснабжение тысячам жителей области, – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Среди стран-доноров, которые передали гуманитарную помощь николаевским энергетикам Литва, Германия, Швеция, Франция и Азербайджан.

Груз включает в себя различные виды оборудования, среди которого, в частности, силовые трансформаторы, электростанции резервного питания, опоры, электрический кабель.

Напомним, что в Украине растет потребление электроэнергии из- за похолодания. В этой связи растет и дефицит мощности.