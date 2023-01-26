Обучение украинских военнослужащих на американских танках Abrams может начаться спустя несколько недель.

Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, Пентагону, скорее всего, понадобятся «недели, а не месяцы», чтобы завершить подготовку к обучению на танках Abrams. В то же время Кирби подчеркнул, что на закупку танков и завершение самой подготовки уйдет месяц.

– Сколько времени это займет? Я действительно не могу сказать. Они до сих пор работают над этим. Мы не думаем, что это займет слишком много времени. Знаете, недели, а не месяцы, прежде чем они смогут действительно уточнить детали этого и начать внедрять режим тренировок, – сказал он.

Напомним, Соединенные Штаты Америки передадут Украине свои боевые танки Abrams M1 . Речь идет о 31 единице.